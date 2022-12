Podcast De Stemming: terugblik op het hectische politiek jaar 2022

Nog een dag en dan knalt de wereld samen het nieuwe jaar 2023 in. Voordat we vooruit kijken, blikken we nog even terug op het afgelopen jaar. 2022 was een bewogen jaar voor politiek Den Haag, met veel crises: stikstofcrisis, wooncrisis, asielcrisis, om er maar een paar te noemen.

In deze speciale eindejaarsaflevering van De Stemming van Vullings en Van der Wulp nemen Joost en Xander je mee langs de politieke hoogte- en dieptepunten van 2022. Hoe staat de politiek ervoor? Wat waren de belangrijkste momenten dit jaar? En wie wijzen Joost en Xander aan als meest opvallende politicus?

