Qatar neemt afscheid van bondscoach, die tegen Oranje voor het laatst op de bank zat

De voetbalbond van Qatar heeft afscheid genomen van bondscoach Félix Sánchez. Het contract van de 47-jarige Spanjaard loopt op 31 december af en wordt niet verlengd. "Beide partijen zijn het erover eens dat dit het geschikte moment is om een nieuw hoofdstuk te beginnen", aldus de bond.

Qatar verloor op het WK in eigen land achtereenvolgens van Ecuador (0-2), Senegal (1-3) en Nederland (0-2). Het duel met Oranje was daarmee zijn laatste wedstrijd op de bank. Met 0 punten en een doelsaldo van -6 leverde Qatar de zwakste prestatie van een gastland ooit.

Voorafgaand aan het duel met Oranje liet Sánchez aan de NOS nog weten dat zijn vertrek als bondscoach ondanks de uitschakeling niet zeker was. Hij zag bovendien nog perspectief: "We zullen in de toekomst beter zijn dan dat we op dit WK hebben laten zien."

De Spanjaard is al meer dan 16 jaar werkzaam in Qatar. Sinds 2017 was hij bondscoach. De nationale ploeg won onder zijn leiding in 2019 het Aziatische kampioenschap.

