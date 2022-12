Rattengif in 2023 aan banden: de kogel als alternatief

Ook is er een risico op doorvergiftiging. Als een dode muis of rat wordt gegeten door een kat of roofdier kan ook die vergiftigd raken of doodgaan.

Rattenjager Peter Peeters loopt met een luchtbuks door de donkere avond op een bedrijventerrein. In het duister van de avond en nacht zijn ratten het meest actief. "Niemand is blij dat hij ratten heeft", legt hij uit, "Je kunt een heel schoon bedrijf hebben, en toch last hebben van ratten."

Ratten en muizen kunnen vanaf 1 januari niet meer zomaar met gif worden bestreden. De regels worden strenger en daardoor is gif voor particulieren straks niet meer te koop in de winkel. Maar hoe kom je dan van een plaag af?

Daarom is het volgens het adviescentrum het belangrijkst te voorkomen dat muizen of ratten een plek in huis of bedrijf zoeken. Strating: "We zorgen nu vaak voor perfecte omstandigheden: we zorgen voor een schuilplaats, we voeren vogels en knoeien wat of laten afval staan. Als je daarop let dan helpt dat vaak al een boel."

Rattenjager Peeters heeft door zijn vizier inmiddels twee plekken gezien waar we "iets aan moeten doen". Zelf is hij niet zo'n voorstander van klemmen, zeker niet bij een plaag: "Als één rat in de klem zit ziet de rest dat, en dan gaan andere er niet meer in. Ze ruiken ook het angstzweet van de rat."