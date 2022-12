Oekraïense tv-zender steunt leger met naaktkalender

Reclamemakers in Oekraïne weten hoe ze de oorlog moeten gebruiken. Van ministerie tot televisiekanaal, van kledingmerk tot benzinepomp, geen van hun marketingmanagers laat de oorlog onbenut. Het ministerie van Gezondheid voert op billboards een anti-rookcampagne. Altijd nuttig, zou je zeggen, oorlog of geen oorlog. Maar op de posters staat een militair afgebeeld: "Verdedig je gezondheid, dan wij verdedigen het land". Veel lokale kledingmerken werken met geel-blauwe logo's en allerlei patriottische prints. En je kunt sokken kopen met de inmiddels gevleugelde woorden "Russisch oorlogsschip, krijg de kolere". Er is ook een vorm van marketing die verder gaat, namelijk fondsenwerving voor het leger in de vorm van reclamecampagnes. Bij het brandstofmerk Okko kan je "Tanken om wraak te nemen". Op billboards aan de pomp staat te lezen dat voor iedere liter brandstof er één hrivna naar het leger gaat, bedoeld voor de aankoop van drones. Een win win-situatie, zo presenteert het bedrijf de actie. Maar ondertussen gebruikt Okko de oorlog natuurlijk wel om de eigen reputatie op te vijzelen. Billen op een munitiekist Dat doet ook het Vijfde Kanaal, het persoonlijke televisiekanaal van de vorige president Petro Porosjenko. Hij gebruikte zijn zender om campagne te voeren tegen zijn opponent Zelensky. Hoe die verkiezingsstrijd afliep is bekend: Zelensky kwam aan de macht. De mannen hebben een bloedhekel aan elkaar. Geen wonder dus dat Zelensky het kanaal van de kabel liet halen. Het is alleen nog online te zien. In de provincie, waar veel mensen voor hun informatie volledig afhankelijk zijn van kabeltelevisie, is de zender niet meer te ontvangen. Maar onlangs heeft het sukkelende Vijfde Kanaal zich aan de vergetelheid ontrukt met de lancering van een naaktkalender. Die toont zwart-witte naaktfoto's van vrouwelijke verslaggevers en presentatoren, zonder hun gezichten, zonder intiemere zones, er is geen tepel te zien. Maar iedere vrouw heeft wel een militair attribuut: een camouflagenet over de borsten, een geweer over het kruis, een paar billen op een munitiekist.

Positief nieuws De kalender is in de verkoop en de opbrengsten gaan naar het leger. Het project is bedacht door een cameravrouw die aan het front werkt. Ze zou vragen van soldaten hebben gekregen die positief nieuws wilden. "Het begon als een actie alleen voor het leger. Maar het werkte ook als marketing voor ons, omdat mensen weer aan het kanaal herinnerd werden. Want we waren niet meer te zien op de kabelnetwerken. Opeens vroeg iedereen zich af: waar kunnen we het Vijfde Kanaal zien?", zegt Volodymyr Mzelskyi. Hij glimt, want de kalender vliegt de deur uit.

We doen dit vrijwillig. Dacht je dat de zender mij kon dwingen me te uit te kleden? Katerina Kelboes, presentator Vijfde Kanaal