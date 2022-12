Burgemeester Groningen maakt zich zorgen over aanmeldcentrum Ter Apel

Burgemeester van Groningen Koen Schuiling maakt zich zorgen over het aanmeldcentrum Ter Apel. "We hebben nog niet meer opvangplekken gerealiseerd en nog niet meer aanmeldcentra", zegt hij in het NPO Radio 1 programma Dit is de Dag.

Op dit moment is het rustig in Ter Apel, maar in de zomer sliepen honderden asielzoekers buiten vanwege een gebrek aan opvangplekken. "Ik ben totaal niet gerustgesteld dat we niet in 2023 nog een keer zo'n situatie krijgen", zegt Schuiling.

De spreidingswet, ook wel dwangwet genoemd, moet ervoor zorgen dat gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te nemen. Staatssecretaris Van der Burg wil de wet, die al bij herhaling vertraging opliep, op 1 januari laten ingaan.

Schuiling is bang dat er niet op tijd stappen genomen kunnen worden om een situatie als afgelopen zomer te voorkomen. Los daarvan vraagt hij zich af of er voldoende mensen beschikbaar zijn voor de uitvoering van de wet. Het gaat niet alleen om de locaties zelf en de mensen die daar werken, maar ook de GGD's, ggz en de politie zijn belangrijk voor aanmeldcentra.

'Lampedusa'

Schuiling vergeleek de situatie in Ter Apel in april dit jaar met het Italiaanse eiland Lampedusa, dat berucht is vanwege de slechte omstandigheden die er heersen voor migranten.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) uitte al eerder kritiek op de effectiviteit van de spreidingswet voor de problemen in de opvang. Volgens het COA zullen de gevolgen van de spreidingswet pas in 2024 merkbaar zijn.