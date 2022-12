Waarom Rusland en China elkaar blijven opzoeken

Bespreken hoe we meer kunnen samenwerken; dat was de insteek van het videogesprek dat president Vladimir Poetin en zijn Chinese collega Xi Jinping vrijdag hadden. Het is niet de eerste keer dat de twee elkaar opzoeken. Wat hopen ze bij elkaar te halen?

Volgens Frank Pieke, hoogleraar Moderne China-studies, vinden ze elkaar allereerst in de afkeer tegen het Westen. "Beide landen vinden dat ze door westerse landen, en dan vooral de Verenigde Staten, in het nauw worden gedreven. Ze willen Amerika leren dat het de wereld niet alleen kan besturen."

Voor Poetin gaat het daarbij nu vooral om de westerse sancties die zijn land krijgt, voor de invasie van Oekraïne. "Door zo'n videogesprek met China, wil Rusland wil laten zien dat het niet geïsoleerd is. Dat het nog steeds machtige vrienden heeft, waar het zijn olie, gas en andere spullen nog wél aan kan verkopen", denkt Bob Deen, Oost-Europadeskundige bij Instituut Clingendael.

Geen sancties

In tegenstelling tot de meeste westerse landen, veroordeelt China de Russische inval in Oekraïne dus niet. En dat maakt het land een belangrijke afzetmarkt voor Rusland. Dat mes snijdt aan twee kanten, zegt Pieke: "China is voor ongeveer een derde van haar totale olie-import afhankelijk van Rusland. Dat is hartstikke veel. En het haalt er bijvoorbeeld ook gas, hout en mineralen vandaan."

Geen sancties dus, maar zich echt aan de kant van de Russen scharen, doet Xi ook niet. Hij hamert steeds op het belang van "diplomatieke oplossingen" voor de oorlog in Oekraïne. Dat standpunt zal niet snel veranderen, denkt Pieke. "De houding van China is nu: 'het is niet onze oorlog, wij hebben er niks mee te maken'. Dat werkt prima voor ze, dus ik denk niet dat ze hun beleid snel zullen aanpassen."