Belastingaangiften alsnog openbaar: Trump betaalde in 2020 niets aan fiscus

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de belastingaangiften van voormalig president Trump uit de periode 2015-2020 openbaar gemaakt. Uit de duizenden pagina's blijkt dat Trump weinig federale inkomstenbelasting betaalde in het eerste en laatste jaar van zijn presidentschap. Dat was al eerder naar voren gekomen uit een rapport van een parlementscommissie.

Trump probeerde de openbaarmaking van de aangiften jarenlang tegen te houden. Na een juridische strijd, die eindigde voor het Hooggerechtshof, werden de documenten eind november aan de commissie van het Huis van Afgevaardigden overgedragen. Nu zijn de aangiften voor iedereen openbaar gemaakt. Ze zijn hier te vinden.

Al in 2020 onthulde The New York Times dat Trump gedurende een deel van zijn presidentschap nauwelijks inkomstenbelasting had betaald en dat hij in veel andere jaren helemaal geen belasting afdroeg.