Madueke leidt PSV zonder Gakpo naar winst op AC Milan

Voor het eerst zonder de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo heeft PSV vertrouwen getankt tegen AC Milan. De Eindhovenaren wonnen het oefenduel met 3-0. Noni Madueke was met twee fraaie goals de grote man in een nagenoeg vol Philips-stadion. WK-gangers Luuk de Jong en Xavi Simons vielen na een uur spelen in.

Of en hoe PSV de miljoenen van Liverpool gaat investeren in een vervanger voor Gakpo is nog de vraag. "We gaan zeker kijken of we iets op de markt kunnen doen, maar we zullen alleen iets doen als het ook echt een versterking oplevert", zei algemeen directeur Marcel Brands vooraf tegen Veronica.

Met Anwar El Ghazi anticipeerde PSV afgelopen zomer al op een vertrek van Gakpo. De buitenspeler startte tegen Milan op de plek van Gakpo links voorin. Trainer Ruud van Nistelrooij stelde dat het verder "dun" is wat betreft zijn opties in de aanval.

Madueke vliegt vanaf rechts

Yorbe Vertessen begon als centrale spits en had al binnen 30 seconden kunnen scoren. Hij pakte de bal af van Milan-verdediger Pierre Kalulu, maar zijn poging om doelman Antonio Mirante te omspelen, mislukte volledig. De Belg speelde de bal veel te ver voor zich uit. Guus Til was even later wel trefzeker en kopte PSV op voorsprong.