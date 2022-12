De Visser liet traan na overlijden Pelé: 'Maar hij heeft ook zoveel vreugde gebracht'

"Ik heb zeker een traantje gelaten. Maar hij heeft ook zoveel vreugde in mijn leven gebracht." Piet de Visser, gewezen trainer en nog altijd actief als meesterscout, was diep geraakt toen hij hoorde van het overlijden van de Braziliaanse ster Pelé. "Ik heb ze allemaal gezien: Cruijff, Pelé en nu Messi. Maar van Pelé ben ik nog altijd de grootste fan. Hij was het eerste echte fenomeen. Een goddelijke voetballer, die zo prachtig kon schieten en koppen en dribbelen en ook voor zijn medespelers opstond. Geweldig." Liftend naar Zweden om Pelé te zien De vroegste herinnering van de inmiddels 88-jarige De Visser hangt samen met het eerste hoogtepunt van de toen pas 17-jarige Pelé. "Ik was nog jong, 23 en jeugdtrainer van Sparta, toen ik liftend naar Zweden ging om de WK-finale tussen Zweden en Brazilië te zien. Daar speelde die jonge Pelé mee." "Hij maakte twee schitterende doelpunten", vervolgt De Visser. "Ik was helemaal in de ban van die jonge Pelé. Terwijl ik eigenlijk ging kijken voor de Zweden Liedholm, Gren en Nordahl (destijds het beroemde trio GreNoLi van AC Milan, red.), want zij waren toppers in Europa. Maar Pelé steeg boven alles uit. Sindsdien ben ik altijd fan gebleven van Pelé. Altijd als hij ergens speelde, dan ging ik erop af."

Piet de Visser laat zich in 2014 in het shirt van Brazilië fotograferen. - Pro Shots

Nog altijd raakt De Visser in vervoering als hij vertelt wat Pelé zo uniek maakte. "Zijn techniek was fantastisch. Hij had een fenomenaal overzicht: keek nooit naar de bal, maar altijd in het veld. Hij was snel en beresterk. Hij had een paar dijbenen, nou dat waren kabels van spieren. En hij kon koppen. Als hij sprong dacht ik: verdomme, het lijkt wel of hij opstijgt. En ook zijn karakter. Is hij een teamspeler of is het een praatjesmaker? Hij was bescheiden, een gentleman-voetballer."

Op de scooter achter Pelé aan Nooit speelde Pelé bij een grote Europese club. "Alle grote clubs in Europa wilden hem", weet De Visser. "Maar de regering in Brazilië, dat was toen een dictatuur, wilde niet dat hij weg ging. En Santos hield hem ook altijd. Want Santos leefde van hem." Met Pelé als uithangbord reisde Santos de hele wereld over om lucratieve oefenduels te spelen. De liefde voor het Braziliaanse wonderkind kostte De Visser nog bijna zijn huwelijk. "Ik ging altijd met mijn vrouw naar Frankrijk op vakantie. Maar ik hoorde: Pelé komt met Santos in Italië spelen, vier wedstrijden. Dus ik zeg tegen mijn vrouw: 'Joh, zullen we eens naar Italië op vakantie gaan?'"

Piet de Visser veranderde zijn vakantieplannen om Pelé in actie te zien. Zijn vrouw beleefde daardoor een eenzame vakantie in Italië. 'Bijna heb ik de rode kaart van haar gekregen. Maar ze begreep het ook wel.' - NOS

"Vervolgens heb ik op de scooter alle wedstrijden van Pelé gevolgd. Zo heb ik bijna nog de rode kaart gekregen van mijn vrouw, want zij bleef alleen. Maar ze begreep het wel, want ik kwam met enthousiaste verhalen terug van die wedstrijden. Ik heb niets van Italië gezien, alleen Pelé. En ik vond het schitterend."

Pelé als rolmodel Pelé was ook een rolmodel in Brazilië en ver daarbuiten, met name bij arme en gekleurde bevolkingsgroepen. Clarence Seedorf prees hem daarvoor: "Hij opende de deur voor zwarte spelers". "Dat klopt helemaal", beaamt De Visser. "Ik kwam vaak in Brazilië, ook in de sloppenwijken. "Heel Brazilië, vooral de arme wijken, leefde op door het mooie voetbal van Pelé. Miljoenen mensen die niets hadden zijn door hem opgefleurd. Drie wereldtitels, dat zegt wat voor de Braziliaan. Ik heb er veel vrienden en daar hebben ze het nog altijd over. Brazilië is het beste voetballand ter aarde, met Pelé als de god."

Pelé reisde met Santos de hele wereld over. - Pro Shots