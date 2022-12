'Val 10 kilo af in twee weken' - of doe dat gewoon niet, zeggen diëtisten

Het is weer de tijd van artikelen met koppen als "Val 10 kilo af in twee weken met dit dieet" en "Pak die kerstkilo's aan door alleen grapefruit te eten". Aan het einde van het jaar komen de goede voornemens op en afvallen is daarvan voor veel mensen veruit de belangrijkste. Op sociale media wordt opgeroepen juist niet bezig te zijn met afvallen en blij te zijn met wie je bent. Hashtags als #noholidayguilt en #dietculturedropout worden bijvoorbeeld gedeeld. Ook diëtisten raden af om zulke diëten te gaan volgen. Ze adviseren desgevraagd om de ronkende teksten over snel afvallen te negeren. Bewust bezig met voeding "Als je aanpassingen wil doen in je gezondheid, moet dat zijn voor de lange termijn en voor de rest van je leven. Dat ga je niet redden als je je focust op snel afvallen met een dieet", zegt diëtist Dewi de Jong van FitFood Diëtistenpraktijk. "En een verandering van leefstijl hoeft sowieso niet gekoppeld te worden aan een bepaalde dag, maand of jaar. Of je nou 1, 2 of 23 januari begint, dat moet niet uitmaken." Bewust bezig zijn met voeding is veel belangrijker dan diëten, zegt diëtist Anisa Pilon (NutriHealth). De artikelen en advertenties voor zo'n 'goed voornemen-dieet' passen niet bij deze tijdgeest. "Een voornemen an sich is niet slecht, het kan structuur geven. Er is niks mis met willen afvallen en gezond worden. Maar je moet niet focussen op het afvallen, vaak zit de complexiteit dieper."

Voornemens moet je eigenlijk elke dag hebben, niet alleen voor het nieuwe jaar. Mariam Aaras, diëtist

Daar is diëtist Mariam Aaras van Voorlichtingsbureau Halalvoeding het mee eens. "Goede voornemens moet je eigenlijk elke dag hebben, niet alleen voor het nieuwe jaar", zegt ze. "Als je beter in je vel wil zitten qua gewicht ga je het met alleen een voornemen niet redden. Je hebt daar veel meer voor nodig. De motivatie moet dieper liggen dan een voornemen, je moet kijken naar je zelfwaardering en hoe je die beter krijgt. De mate waarin we voor onszelf zorgen en zelfwaardering hebben, beïnvloedt ook onze keuze voor gezonde of ongezonde voeding." Het is belangrijk om eerst te kijken waarom je wil afvallen en of dat überhaupt nodig is, zegt diëtist Dewi de Jong. "Heeft het te maken met onzekerheid? Komt dit door je omgeving? Essentieel is om er eerst achter te komen waar die kritiek op je gewicht vandaan komt. De aandacht moet veel meer gericht worden op gezondheid dan op gewicht."

Er is meer paniek over het gewicht na de feestdagen. Ook al is dat gewicht hoger, probeer je geen zorgen te maken. Anisa Pilon, diëtist