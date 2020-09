Woningen ontruimd in Amsterdam-West na grote brand in kringloopwinkel

In Amsterdam zijn tientallen woningen in een flat ontruimd vanwege een grote brand bij een kringloopwinkel. De brandweer is nog bezig met blussen en probeert te voorkomen dat de vlammen overslaan naar de flat. De bewoners zijn opgevangen in een hotel in de buurt.

De brand aan de Postjesweg in Amsterdam-West begon rond middernacht. Al snel breidde die uit tot een grote uitslaande brand. Rond 4.00 uur was het vuur nog niet onder controle.

Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.