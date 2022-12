Friese oudejaarsploeg stal letters logo Top 2000 om aandacht te vragen voor platteland

Het is duidelijk wat er met de verdwenen letters van het Top 2000-logo op het Mediapark in Hilversum is gebeurd. De oudejaarsploeg van het Friese Oldeberkoop heeft toegegeven de letters te hebben weggehaald, naar eigen zeggen om aandacht te vragen voor het platteland.

"Wij zouden het top vinden als de politiek, maar ook de media, wat meer oog krijgen voor wat er speelt op het platteland. Wij willen meer zijn dan alleen protesterende boeren. Praat niet over ons, maar met ons", schrijft de vereniging in een verklaring die in handen is van Omrop Fryslân. De groep zegt de letters nog voor de jaarwisseling terug te brengen.

De politie Midden-Nederland heeft contact gehad met de verdachte van de diefstal en bevestigt dat die de letters op korte termijn wil terugbrengen. Politie en justitie beraden zich nog op eventuele vervolging. Mogelijk volgen er meerdere aanhoudingen, laat de eenheid weten op Twitter.