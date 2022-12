Friese oudejaarsploeg geeft diefstal Top 2000-letters toe

Het is duidelijk wat er met de verdwenen letters van het Top 2000-logo op het Mediapark in Hilversum is gebeurd. De oudejaarsploeg van het Friese Oldeberkoop heeft toegegeven de letters te hebben weggehaald.

De Geitefok, die sinds de jaren 50 stunts uithaalt rond de jaarwisseling, werd al verdacht van de diefstal. De oudejaarsploeg is van plan de letters morgen terug te brengen, zegt voorzitter Jan-Bert Hof tegen Omrop Fryslân. Vanavond maken de letters nog wel een ererondje door het dorp.

Normaal maakt de ploeg de oudejaarsstunt pas tijdens de jaarwisseling bekend, maar door alle commotie wordt daar deze keer van afgeweken. De NPO had aangifte gedaan van de diefstal en de politie liet gisteren al weten de oudejaarsploeg te verdenken. Een kenteken was door een bewakingscamera vastgelegd.

'Behoorlijk platgebeld'

"Voor de gemoederen leek ons dit een betere oplossing", zegt Hof nu. "Als we hier nu dwars blijven, hebben we onszelf er ook alleen maar mee."

De voorzitter zegt "behoorlijk te zijn platgebeld" gisteren. "We hebben uitvoerig contact gehad met de politie en de NPO. We hebben samen besloten dat we vanavond de stunt presenteren in het dorp en de letters morgen terugbrengen. Dan hebben we toch het gevoel erbij op oudejaarsdag."

De voorzitter spreekt van een "geslaagde stunt". "De Geitefok heeft wel weer de grootste stunt, dat durf ik wel te zeggen."

De NPO wil weinig kwijt over het gesprek met de oudejaarsclub en de belofte om de letters morgen terug te brengen. "Eerst zien, dan geloven", aldus een woordvoerder.