Reizigers uit China krijgen op Schiphol een coronazelftest aangeboden

Reizigers die vanuit China naar Nederland komen, krijgen vanaf 5 januari op Schiphol een gratis zelftest en voorlichting over het gebruik hiervan aangeboden. Ook heeft minister Kuipers van Volksgezondheid het RIVM gevraagd om het rioolwater rond Schiphol meer te controleren op virusdeeltjes, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor reizen naar China staat op geel vanwege gezondheidsrisico's. Het reizen van en naar China wordt dus niet beperkt.

De Chinese autoriteiten haalden de samenleving enkele weken geleden in een snel tempo van het slot, nadat er jarenlang een zerocovidbeleid was gehandhaafd. Sindsdien de radicale versoepelingen stijgt het aantal besmettingen snel en zijn ziekenhuizen overvol.

Vermoedelijk zijn er miljoenen mensen besmet geraakt en ziek geworden, maar China is daar niet open over. Enkele dagen geleden kondigde de Chinese Nationale Gezondheidscommissie aan te stoppen met de dagelijkse publicatie van covidcijfers. Een reden daarvoor werd niet gegeven. Eerder stopte het land al met het registreren van besmettingen.

De Nederlandse regering zei gisteren nog dat maatregelen niet nodig waren. "We houden de situatie in de gaten via het RIVM, dat is aangesloten bij het Europese gezondheidsinstituut ECDC. Als vanuit het RIVM het signaal komt dat er maatregelen nodig zijn, dan zijn we daar klaar voor. Die signalen zijn er nu niet", werd toen gezegd.

Andere landen

Gisteren was er een EU-bijeenkomst over een gezamenlijke aanpak. Daar kwam niets concreets uit. Spanje en Italië besloten zelf maatregelen af te kondigen voor reizigers op vluchten uit China. In Spanje, waar vandaag de maatregelen werd aangekondigd, moeten reizigers negatief testen op corona of een geldig vaccinatiebewijs laten zien om Spanje in te mogen. Ook Italië gaat mensen direct bij aankomst testen.

Ook buiten Europa werden de coronatests al verplicht gemaakt, in de Verenigde Staten, Taiwan, India en Japan. Er zijn vooral zorgen over het mogelijke ontstaan van nieuwe varianten in China, waartegen nog geen weerstand is ontwikkeld.