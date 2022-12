Smith sterk in achtste finales, Clemens eerste Duitser bij laatste acht

De middagsessie op het WK darts van de achtste finales heeft geen verrassingen opgeleverd. Dimitri van den Bergh won in Londen met gemak het Belgische onderonsje met Kim Huybrechts en Gabriel Clemens werd door een 4-1 zege op de Schot Alan Soutar de eerste Duitser ooit bij de laatste acht.

Michael Smith had tot dusver nog niet overtuigd in Alexandra Palace, maar tegen zijn landgenoot Joe Cullen was de Engelsman weer groots op dreef. Cullen mocht dan de show stelen met een fraaie 153-check out, dat woog bij lange na niet op bij het gemiddelde van 103,25 punten per drie darts.

Bijna in stijl

Smith, de verliezend finalist van 2019 (tegen Michael van Gerwen) en 2022 (tegen Peter Wright), sloot bijna in stijl af, maar van een negendarter kwam het net niet. De 4-1 overwinning kon de nummer vier van de wereld, die een ronde eerder een 3-1 achterstand tegen de Duitser Martin Schindler moest wegwerken, echter niet meer ontgaan.

Vanavond komen onder anderen Van Gerwen en Dirk van Duijvenbode in actie. Tegen elkaar zelfs, zodat er sowieso een Nederlander de kwartfinales gaat halen.