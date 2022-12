Verdachte van doden Rotterdamse vrouw liet kinderen bij lichaam achter

De man die verdacht wordt van het doodschieten van een vrouw in een huis Rotterdam tijdens Kerst, heeft daar waarschijnlijk daarna nog de nacht doorgebracht en de volgende dag haar twee kinderen bij haar lichaam achtergelaten.

De 43-jarige vrouw is waarschijnlijk in de nacht van eerste op tweede kerstdag doodgeschoten. Pas de volgende avond heeft een van de kinderen familie gebeld om hulp in te schakelen, schrijft Rijnmond.

Partnergeweld

Volgens het OM zijn de kinderen getuige geweest van een verschrikkelijk drama. Justitie gaat uit van partnergeweld. Of de verdachte de vader van de kinderen is, is nog onbekend.

De 44-jarige verdachte blijft voorlopig vastzitten. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag. Een andere verdachte is vrijgelaten. Hij blijft wel verdacht van betrokkenheid. Vermoedelijk is de hoofdverdachte na de schietpartij met het vuurwapen naar het huis van de vrijgelaten verdachte gegaan.