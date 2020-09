Downloadverbod TikTok uitgesteld na deal met softwaregigant Oracle

Het dreigende downloadverbod van de video-app TikTok is uitgesteld tot 27 september. Het zou zondagnacht om 00.00 uur ingaan. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Handel bekendgemaakt, kort nadat duidelijk was geworden dat TikTok gaat samenwerken met het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle en supermarktketen Walmart.

Daardoor wordt TikTok een Amerikaans bedrijf. Dat was een eis van president Trump, die had gedreigd dat de app anders verboden zou worden voor nieuwe gebruikers in Amerika. Volgens de Amerikanen vormt de Chinese app TikTok een gevaar voor gebruikersdata.

De bedrijven krijgen nu een week de tijd om de deal af te ronden, tot vreugde van TikTok. "We zijn verheugd dat met de deal de veiligheidszorgen van de Amerikaanse regering weg worden genomen", zegt een woordvoerder van de app die nu nog eigendom is van het Chinese bedrijf ByteDance.

Trumps zegen

De Amerikaanse president Donald Trump liet vannacht weten achter de overeenkomst tussen TikTok, Oracle en Walmart te staan. "Ik heb de deal mijn zegen gegeven", zei Trump.

Het is de bedoeling dat de Amerikaanse tak van TikTok wordt ondergebracht in een nieuw bedrijf. Volgens Trump komt het hoofdkantoor van TikTok Global, zoals het bedrijf in de VS gaat heten, in Texas. Het concern zou aan 25.000 mensen werk bieden en 5 miljard dollar bijdragen aan het onderwijs in Amerika.

TikTok is erg populair onder jongeren. Met de app kunnen korte filmpjes worden gemaakt. Vooral filmpjes van dansjes doen het erg goed.