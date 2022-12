Asielzoekers in België vinden risicovol onderdak in Brussels kraakpand

Het winterse weer in december heeft veel asielzoekers gedwongen te schuilen in leegstaande gebouwen in Brussel. Maar de situatie in het kraakpand zijn verre van optimaal. Zo is er bij de ingang een berg afval opgestapeld. Al weken wordt het vuil niet opgehaald en dat heeft nu dus ook gevolgen voor de gezondheid.

"Morgen kunt u gevaccineerd worden tegen difterie", zegt een vrijwilliger van Artsen zonder Grenzen tegen een asielzoeker bij de ingang van een grijs, vervallen gebouw. Het is een voormalig kantoor van de Belgische Belastingdienst in Brussel, dat momenteel gekraakt wordt door zo'n 800 asielzoekers. Nu er difterie, tuberculose en schurft is uitgebroken, is Artsen zonder Grenzen een vaccinatiecampagne begonnen.

De ruimtes in het voormalige belastingkantoor zijn verdeeld per nationaliteit. Het kraakpand wordt gerund als een bedrijf. Bijna elke nationaliteit heeft zijn eigen manager. Khalid is de manager van de Afghaanse vluchtelingen omdat hij een van de weinigen is die Engels spreken. Hij heeft in Afghanistan gewerkt voor de Belgische defensie, zegt hij. Na een lange reis via onder andere Servië en Bulgarije belandde hij in België.

De eerste 25 dagen sliep hij op straat en nu verblijft hij al zo'n zes weken in het kraakpand. Omdat er een structureel tekort aan opvangplekken is, kunnen er maar 200 asielzoekers per dag een aanvraag indienen. Gezinnen en alleenstaande minderjarigen krijgen voorrang. Volwassen mannen als Khalid moeten dus weken op straat wachten. Zelfs als ze zich hebben aangemeld, krijgen ze niet automatisch een opvangplek.