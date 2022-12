Van der Poel wint modderworstelen Grote Drie, maar Van Aert sprint naar winst

Liefhebbers van het veldrijden komen dit seizoen volledig aan hun trekken. In de modderige Azencross in Loenhout, de vijfde veldrit rond Kerst en Oud & Nieuw, waren Mathieu van der Poel, Wout van Aert en wereldkampioen Tom Pidcock weer een klasse apart. Van der Poel leek de winst naar zich toe te trekken, maar maakte een klein foutje kort voor de finish en legde het daarna in de sprint af tegen de bijgesloten Van Aert. Zo bracht Van Aert de stand in de prestigestrijd dit seizoen op vier zeges in onderlinge duels, twee keer was Van der Poel de beste. Van Aert heeft nu ook een keer vaker gewonnen in Loenhout: 4 om 3.

Spektakel verzekerd Sinds de wereldbekerwedstrijd van Antwerpen op 4 december reden Van Aert en Van der Poel vijf keer tegen elkaar en zonder uitzondering waren dat duels om door een ringetje te halen. Op Tweede Kerstdag won Van der Poel voor het laatst, in de modderige wereldbekercross van Gavere. Daarna was Van Aert de beste in de razendsnelle wedstrijd rond het circuit van Heusden-Zolder en woensdag was de Belg de beste na een spectaculaire strijd in de avondcross van Diegem.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel op het podium van de Superprestigewedstrijd in Heusden-Zolder. - AFP

Dat spektakel is mede te danken aan Pidcock. De Britse wereldkampioen veldrijden begon het seizoen wat aarzelend, maar laat zich de laatste dagen nadrukkelijk gelden als lid van de Grote Drie. Ook in Loenhout was dat het geval. Binnen een ronde hadden Van der Poel en Van Aert al een gat geslagen op de rest, maar Pidcock weigerde het hoofd te buigen en knokte zich telkens weer terug in het wiel. Vooral in de modderige passage, waar veel vermogen nodig is om de fiets door de blubber te laveren, verloor Pidcock telkens een paar meters en drie ronden voor het einde moest hij toch het hoofd buigen. Modderworstelen Van der Poel en Van Aert pokerden en bij het ingaan van de laatste ronde keerde Pidcock niet alleen terug, hij nam ook meteen de kop. Lang duurde dat niet, want even later vochten Van der Poel en Van Aert schouder tegen schouder om als eerste de lastige blubberstrook op te draaien. Van der Poel won het partijtje 'modderworstelen' en sloeg een gat.

In het zwaarste gedeelte maakte Van der Poel een foutje en glibberde hij pardoes tegen de afrastering. Van Aert zag zijn kans schoon om toch nog terug te komen in het wiel en ook Pidcock gaf zich nog niet gewonnen. Zo liep het toch nog uit op een sprint van drie. Daarin was Van Aert duidelijk de sterkste. De volgende veldrit waarin de Grote Drie samen aan de start zullen staan is op 3 januari in Herentals, de woonplaats van Van Aert. De belangrijkste wedstrijd dit seizoen is het WK in Hoogerheide. En dat is dan weer de thuisbasis van de familie Van der Poel. Van Anrooij wint onbedreigd Bij de vrouwen ging de zege naar de renster van het moment, Shirin van Anrooij. Vorig jaar werd Van Anrooij nog tweede in Loenhout, achter Lucinda Brand. Brand sloeg de Azencross dit jaar over, net als andere toppers als Puck Pieterse, Denise Betsema, Ceylin Alvarado, Annemarie Worst en Blanka Kata Vas. Ook Fem van Empel ontbrak vanwege de naweeën van haar val in Val di Sole. Van Anrooij sloeg in de eerste ronde al een gaatje op de rest en reed onbedreigd naar de zege. De Luxemburgse Marie Schreiber en Manon Bakker completeerden het podium.

Shirin van Anrooij - AFP