Onrust in Spanje na recordaantal moorden op vrouwen

Groot alarm in Spanje. Al dertien vrouwen werden deze maand door hun partner, voormalige partner of andere bekende gedood. De afgelopen week was er zelfs een moord per dag.

Nooit eerder werden in een maand zoveel gevallen van femicide (moord op vrouwen vanwege hun sekse) geregistreerd. Het aantal gevallen van femicide wordt sinds 2003 bijgehouden.

Ongeboren kind ook omgekomen

Het laatste slachtoffer is een vrouw van 33 uit Toledo die in het bijzijn van haar twee kinderen van 13 en 14 jaar oud met messteken om het leven werd gebracht. De dader is haar 52-jarige vriend, die zich zonder verzet overgaf aan de politie. De gedode vrouw was zwanger van een andere man en zou begin januari bevallen. De hulpdiensten konden ook de baby niet redden.



De helft van de vrouwen die deze maand werden vermoord, deed eerder aangifte van geweld door hun partner. Onder hen ook de doodgestoken vrouw in Toledo.

"Niet alleen politie of lokale overheden moeten gealarmeerd worden door deze moorden. Dat geldt ook voor de samenleving zelf. Het betekent dat je bij al bij kleine indicaties van geweld de hulplijnen moet bellen", zei Angela Rodríguez, staatssecretaris van het ministerie van Gelijkheid, gisteren.

Wetten doen niet genoeg

Het ministerie kwam afgelopen jaren met wetten die vrouwen beter moeten beschermen tegen misbruik of andere vormen van geweld. Toch lijken al die wetten niet genoeg, erkennen ook de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken na een spoedzitting over de vele gevallen van femicide in deze maand.

Een van de slachtoffers is een 21-jarige vrouw uit Madrid. Zij werd door de ex-man van haar moeder gedood. Een vrouw van 22 jaar werd kort daarvoor van de zesde verdieping van een flat in Benidorm naar beneden gegooid. Haar vriend werd voor de moord aangehouden.

De afgelopen tien jaar werden er in Spanje gemiddeld 57 vrouwen per jaar door hun ex-partner gedood. Een verklaring voor de toename is er niet. Wel wordt er in een Spaans onderzoek uit 2021 op gewezen dat driekwart van de gevallen gebeurde in een weekend of tijdens vrije dagen of feestdagen, hittegolven en periodes waarin scheidingen werden getekend.

Meer risico

"We moeten veel alerter zijn en bedenken dat tijdens feestdagen zoals nu het risico hoog is. We moeten de situaties waarin het uit de hand kan lopen voor zijn", aldus staatssecretaris Angela Rodríguez. "We doen als overheid van alles om deze moorden te voorkomen. Mensen worden opgeleid om in te kunnen grijpen, maar dat moeten er dus meer zijn. We coördineren deze zaken, maar ook dat moet veel meer zijn."

De Spaanse premier Pedro Sanchez sprak in een tweet van een plaag. "Het stoppen van gendergeweld gaat ons allemaal aan. Het is essentieel om als samenleving samen op te treden. We moeten dit stoppen, kunnen niet doorgaan om slachtoffers te betreuren", zo twitterde hij.