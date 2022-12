Zangeres Margriet Eshuijs is op 70-jarige leeftijd overleden, heeft haar partner laten weten aan persbureau ANP. Ze werd in de jaren zeventig bekend als zangeres van de popgroep Lucifer.

Het bekendste nummer van Lucifer is House for sale uit 1974, dat jaarlijks in de Top 2000 staat. Nadat de muziekformatie stopte ging Eshuijs solo verder.

Voor haar werk nam Eshuijs meerdere prijzen in ontvangst. Zo kreeg ze meerdere Edisons en een Gouden Harp.