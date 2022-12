Problemen met het spoor tussen Culemborg en Geldermalsen ondanks reparaties

Er zijn ondanks langdurige werkzaamheden eerder dit jaar opnieuw problemen op het spoor tussen Culemborg en Geldermalsen. Op een deel van het traject dat grootscheeps onder handen werd genomen, blijft water staan, schrijft Omroep Gelderland.

Afgelopen voorjaar en in de zomer werd 4,5 kilometer spoor gerepareerd vanwege verzakkingen. Er reden dertig dagen lang geen treinen tussen Geldermalsen en Utrecht. Reizigers moesten omreizen of met de bus.

"Op een stuk van 200 meter moet meer verbeterd worden dan we al hebben gedaan. We constateerden dat er toch weer water in de baan ligt. We zijn momenteel aan het onderzoeken wat daar de oorzaak van is", aldus een woordvoerder van ProRail.

Langzamer rijden

ProRail vermoedt dat de problemen te maken hebben met de onderlaag, die voornamelijk bestaat uit klei. Treinen tussen Culemborg en Geldermalsen hebben nu te maken met een snelheidsbeperking. De machinisten mogen over het stuk maximaal 40 kilometer per uur rijden.