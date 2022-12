Ajax heeft alle WK-gangers terug en pikt - zonder Blind - draad op tegen Telstar

Alle WK-gangers uit de selectie van Ajax hebben in een oefenduel met Telstar weer minuten gemaakt. Dankzij doelpunten van Davy Klaassen, Brian Brobbey (drie stuks) en Olivier Aertssen wonnen de Amsterdammers met 5-1.

Op 8 januari hervat Ajax het eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen NEC.

Niet Lucca, maar Kudus in de spits

De vriendschappelijke wedstrijd op sportcomplex De Toekomst duurde in totaal 120 minuten, zodat alle spelers aan speeltijd konden komen. Trainer Alfred Schreuder begon met een opvallende voorhoede: de lange targetman Lorenzo Lucca niet centraal maar op links, Mohammed Kudus in de spits en Dusan Tadic op rechts, de positie waarop hij voor de winterstop weinig opviel.

Met Klaassen, Edson Álvarez, Jurriën Timber en keeper Remko Pasveer startten er tegen Telstar nog vier spelers die kortgeleden bij het WK in Qatar waren. Owen Wijndal stond linksback, als de vervanger van de vertrokken Daley Blind.

Na rust verscheen Brobbey in de spits. Hij tikte in korte tijd twee ballen binnen. In de 'derde helft' maakte ook Steven Bergwijn nog zijn opwachting.