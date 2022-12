Toenadering China en Rusland

China en Rusland zoeken steeds vaker toenadering. Ook vandaag was er een gesprek tussen de Russische leider Vladimir Poetin en de Chinese president Xi. Wat kunnen beide landen voor elkaar betekenen? En wat betekent de toenadering van deze landen voor de oorlog in Oekraïne? In Nieuwsuur laten deskundigen hun licht hier over schijnen.