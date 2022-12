Warme jaarwisseling met harde wind: vreugdevuur al vandaag aangestoken

Het vreugdevuur in Scheveningen wordt vanwege de ongunstige weersverwachting voor morgen een dag eerder aangestoken. De festiviteiten zijn vanaf vanavond om 23.00 uur te bekijken, in plaats van tijdens de oudejaarsnacht.

Dat meldt de organisatie van het Vreugdevuur Scheveningen op Facebook, met de begeleidende tekst: "VANAVOND GAAT DE FIK ERIN!!!!" De autoriteiten hebben dit nog niet bevestigd.

Er wordt morgen harde wind verwacht. Voor het noordwesten van het land (Noord-Holland, Friesland en de Waddeneilanden) geldt vanwege windstoten code geel van 18.00 tot 00.00 uur. Daar kan het in de avond stormachtig waaien, met windstoten tot 80 kilometer per uur.

Op andere plekken in het land worden windstoten verwacht tot 70 kilometer per uur. "Wees daarom voorzichtig met vuurwerk, ook als omstanders. Het kan zijn dat de pijl een andere kant op vliegt, of dat dingen omvallen", adviseert weervrouw Willemijn Hoebert.

Grote vuurwerkshows

Het is de vraag of grote vuurwerkshows door kunnen gaan, meldt het AD. Het bedrijf achter Het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam maakt zich zorgen. "Het gaat erom spannen", zegt Jolanda Pen van Dream Fireworks tegen het AD. "Het zou heel triest zijn als het niet doorgaat."

Vandaag en morgen wordt nog een aantal controles uitgevoerd. De DCMR Milieudienst Rijnmond, de burgemeester van Rotterdam en de organisatie van Het Nationale Vuurwerk beslissen morgen overdag of het vuurwerkmoment doorgaat.

Recordwarm

Het wordt mogelijk recordwarm tijdens de jaarwisseling. Wel gaat het van tijd tot tijd regenen. Vorig jaar werd het op 31 december 14,4 graden in De Bilt. Dat was een record. Dit jaar worden morgen overdag temperaturen verwacht tussen de 13 en 17 graden. Tijdens de jaarwisseling zelf, om 00.00 uur, is het ook nog superzacht,10 tot 14 graden.

Het zal niet de hele dag regenen, en tijdens de jaarwisseling is het hoogstwaarschijnlijk op de meeste plekken droog. En in plaats van dat het vanavond kouder wordt, gaat de temperatuur in de avond alleen maar oplopen. "Het wordt bijna lenteachtig, alleen zal dat niet zo aanvoelen vanwege de wind en de regen", zegt Hoebert.

Luchtkwaliteit

Het verwachte weer is waarschijnlijk wel relatief gunstig voor de luchtkwaliteit, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tegen persbureau ANP. "Als het mistig is of als er laaghangende bewolking is met veel vuurwerk hebben we veel meer last van de slechte luchtkwaliteit dan als het regent. Met regen zou fijnstof voor een groot deel direct naar het riool spoelen."

Wel waarschuwt het RIVM dat de luchtkwaliteit rond middernacht een korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn. Mensen kunnen daardoor last krijgen van hoesten of kortademigheid.