Tbs'ers Oostvaarderskliniek konden interne rapportages inzien

Twee patiënten van de Oostvaarderskliniek in Almere hebben eerder deze maand toegang gehad tot interne rapporten van de tbs-kliniek. Ze konden vertrouwelijke stukken bekijken die alleen bedoeld zijn voor behandelaars. Dat blijkt uit brieven die de kliniek stuurde aan de twee patiënten, die Omroep Flevoland in handen kreeg.

Daarin staat dat een patiënt begin december citeerde uit een dagrapportage. Toen de patiënt gevraagd werd waar de informatie vandaan kwam, zou deze hebben gezegd dat die "daar zo zijn wegen voor had".

De kliniek schreef vervolgens: "Dit brengt de veiligheid van uzelf, medepatiënten, maar ook medewerkers in het geding, doordat u mogelijk toegang heeft tot privacygevoelige informatie."

Overgeplaatst naar andere kliniek

Een tweede patiënt zei dat het geen moeite kostte om toegang te krijgen tot het rapportagesysteem, blijkt uit de brief. "U onderstreept dit nog eens door aan te geven dat u desgewenst binnen een uur te weten kan komen wat er gerapporteerd is over uzelf."

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zegt tegen Omroep Flevoland dat de twee patiënten worden overgeplaatst naar een andere tbs-kliniek vanwege meerdere incidenten, waaronder het geval met het rapportagesysteem.

Om wat voor andere incidenten het gaat, is niet bekendgemaakt. De DJI onderzoekt nog hoe de tbs'ers hun dossiers konden inzien.

Problemen bij kliniek

De Oostvaarderskliniek werd eind september op last van minister Weerwind voor Rechtsbescherming onder curatele gesteld na meerdere integriteitsschendingen. Er werd onder andere een medewerker ontslagen die een patiënte had gedwongen tot seksuele handelingen. De algemeen directeur legde zijn functie de dag erna neer, maar volgens de kliniek niet vanwege dat incident.