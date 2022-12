Spanje eist coronatest of vaccinatiebewijs voor reizigers uit China

Gisteren was er een EU-bijeenkomst over een gezamenlijke aanpak. Daar kwam niets concreets uit. Spanje wil niet langer wachten en neemt nu zelf maatregelen.

Spanje is na Italië het tweede Europese land dat maatregelen neemt in verband met de naar alle waarschijnlijkheid explosieve stijging van het aantal besmettingen in China. Ook Italië gaat mensen direct bij aankomst testen.

De Spaanse minister van Volksgezondheid, Darias, heeft maatregelen aangekondigd voor reizigers op vluchten uit China. Zij moeten negatief testen op corona of een geldig vaccinatiebewijs laten zien om Spanje in te mogen.

In Italië was in één vlucht opeens de helft besmet met het virus. Dat zijn belangrijke indicaties waardoor het ook in Spanje heel serieus wordt genomen. Ook het covidziekenhuis bij het vliegveld in Madrid wordt weer opgetuigd en er worden maatregelen genomen in verzorgingshuizen."

"De minister van Volksgezondheid heeft maatregelen aangekondigd omdat we zo weinig informatie uit China krijgen over de corona-uitbraak in het land. In Spanje wordt gevreesd voor allerlei nieuwe varianten waardoor vaccins niet meer werken.

De nieuwe Spaanse regels gaan gelden voor alle reizigers uit China. Passagiers uit China die landen zonder de verplichte coronabewijzen, worden geïsoleerd.

Deze week werd duidelijk dat de Verenigde Staten in het nieuwe jaar een coronatest verplicht gaat stellen voor reizigers die vanuit China komen.

Vanaf 5 januari moeten alle reizigers van 2 jaar en ouder die vanuit China naar de VS komen een negatief testresultaat laten zien. De test moet maximaal twee dagen voor vertrek zijn afgenomen.

Nederland niet

Ook de gezondheidsautoriteiten in de VS wijzen erop dat in China mogelijk nieuwe varianten in omloop zijn of komen. Daarover is nog weinig bekend. Een aantal landen, waaronder Taiwan, India, Japan en dus Italië, gingen de Amerikanen al voor.

In Nederland is dat nog niet aan de orde, zei een woordvoerder van VWS gisteren tegen Nieuwsuur. "We houden de situatie in de gaten via het RIVM, dat is aangesloten bij het Europese gezondheidsinstituut ECDC. Als vanuit het RIVM het signaal komt dat er maatregelen nodig zijn, dan zijn we daar klaar voor. Die signalen zijn er nu niet."