Negen maanden cel voor opruiing en het bedreigen van premier Rutte

De rechtbank in Den Haag heeft een 23-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf voor opruiing tegen de regering en het parlement en het bedreigen van premier Rutte. Hij kreeg negen maanden onvoorwaardelijke celstraf opgelegd. Dat is gelijk aan de duur van het voorarrest, waardoor hij niet terug de cel in hoeft. Daarnaast kreeg de man twaalf maanden voorwaardelijke celstraf.

De man deed zijn uitlatingen op een openbaar Telegram-account. Zo plaatste hij op 20 december 2020 een foto van het kabinet met teksten als "ben benieuwd wat het volk hiervan gaat doen" en "Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten? Gwn vanuit een auto. Raam open. Gun naar buiten. Een knallen maar".

De politie zette voor de opsporing undercoveragenten in. Hij werd in de zomer van 2021 opgepakt.

De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechtbank is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zou psychische problemen hebben en vatbaar zijn voor beïnvloeding van buitenaf. Hij had geen strafblad.

De man moet zich laten begeleiden door de reclassering en zich laten behandelen voor zijn psychische problemen. Omdat het volgens de rechtbank om zeer ernstige feiten gaat, geldt voor het voorwaardelijke gedeelte van de straf een proeftijd van drie jaar.