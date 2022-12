Van Duijvenbode en Van Gerwen geen vrienden: 'Moet je niet willen als darters'

Volgens 'Aubergenius' moet je ook helemaal geen vrienden willen binnen het darts. "Je probeert het op goede kennissen te houden. Want je kunt wel vrienden zijn, maar als je tegen elkaar moet, ben je vijanden."

"Hij is mijn volgende pion. Die tik ik het liefst om, want anders gaat mijn pion om. Zo moet je het benaderen", vertelt hij aan de Nederlandse pers in Londen.

Leren van Van Gerwen

De deeltijd medewerker van een auberginekwekerij in 's-Gravenzande kan op een bepaald vlak wel wat van Van Gerwen gebruiken, geeft hij toe. "Als ik zijn vertrouwen zie en hoor, dat zal ik nooit worden. Dat is wel iets waar ik van kan leren."

"Van Gerwen denkt nooit na over verliezen, dat is gewoon geen optie in zijn hoofd. Dat heb ik nog niet of misschien krijg ik het wel helemaal niet. Ik ben daar wat meer timide in. Dat is een groot verschil tussen ons."