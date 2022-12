Beveiliging bij huisartsenpraktijk Rotterdam na bedreigingen

Een huisartsenpraktijk in Rotterdam-Charlois heeft beveiligers ingeschakeld na een periode waarin medewerkers zijn geïntimideerd en bedreigd. De praktijk kampt met een tekort aan artsen. Patiënten moeten daardoor lang wachten op zorg, meldt Rijnmond.

Centric Health, de organisatie achter huisartsenpraktijk Punt Zuid, heeft patiënten een brief gestuurd. Daarin staat dat "er een sfeer van onveiligheid" is ontstaan. "Er is sprake van veel bedreigende en intimiderende teksten. Het inhuren van beveiliging is ongewenst en we willen dat niet langer doen dan strikt noodzakelijk."

Huisarts met pensioen

De organisatie spreekt van een zorginfarct in Nederland. Het eigen personeelstekort is mede ontstaan doordat een huisarts met pensioen ging. Het gevolg is lange telefonische wachtrijen en een hoge werkdruk.

Een patiënt van de huisartsenpraktijk zegt tegen OPEN Rotterdam dat ze soms nummer 28 in de wachtrij is. "Om vervolgens te horen dat er geen plek is en het verzoek om morgen terug te bellen."

In de praktijk met 7000 patiënten werken nu als arts twee vaste parttimers en af en toe waarnemers. In Nederland zijn er volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging gemiddeld 2095 patiënten per fulltime werkende huisarts.

Nieuwe huisarts vinden is moeilijk

Eugen Zuiderwijk, directeur van Centric Health, werkt aan een oplossing. Maar "voorlopig zal de druk op de praktijk hoog blijven". Een nieuwe huisarts is moeilijk te vinden, onder andere omdat veel (beginnende) huisartsen voornamelijk zzp'er zijn en vaak nog geen eigen praktijk willen hebben.

Huisartsenpraktijken kampen al langer met een toename van agressie onder patiënten, zei de de Landelijke Huisartsen Vereniging vorig jaar. Ook huisartsenposten merken dat. Veel huisartsenpraktijken kampen met een personeelstekort en een hoge werkdruk. Afgelopen zomer trokken duizenden huisartsen en medewerkers naar het Malieveld voor een demonstratie.