Bijna 650 kilo vuurwerk in woning Roosendaal gevonden

In een huis in Roosendaal is gisteren bijna 650 kilo vuurwerk gevonden. Een anonieme tipgever had de politie gebeld, meldt Omroep Brabant.

Bij het doorzoeken van de woning zei de bewoonster een paar keer dat er geen ander vuurwerk in huis lag opgeslagen. Maar er werd steeds meer gevonden , zegt de politie.

Ontploffingsgevaar

Volgens de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was er ontploffingsgevaar omdat er met vuurwerk was geknutseld. Dat materiaal is onschadelijk gemaakt.

De rest van het vuurwerk is in beslag genomen en de bewoners worden op een later tijdstip gehoord. De gemeente Roosendaal heeft ze een dwangsom van 10.000 euro opgelegd. Gaan de bewoners opnieuw met vuurwerk in de fout, dan moeten ze dit bedrag betalen.