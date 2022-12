Verbouwing stadhuis Haarlemmermeer kost zeker 71 miljoen

De verbouwing van het gemeentehuis in Haarlemmermeer wordt een stuk duurder dan verwacht. Het gemeentebestuur heeft de raad om 14 miljoen extra gevraagd, waarmee de totale kosten oplopen tot 71,7 miljoen euro. De verbouwing van het stadhuis wordt daarmee een van de duurste stadhuisverbouwingen van Nederland.

Door de gestegen kosten van bouwmaterialen is er meer geld nodig, dat onder meer wordt gebruikt om een daktuin te maken. Ook is geld nodig om te onderzoeken of een terras bij de koffiebar mogelijk is: "Zo'n terras draagt bij aan de levendigheid op het plein", zegt wethouder Charlotte van der Meij.

Mogelijk nog meer kosten

Het gemeentebestuur ging in 2020 nog uit van een verbouwing van 57,5 miljoen. "En dan nog is het bedrag van vandaag, niet het bedrag van morgen", zei Van der Meij. Volgens NH Nieuws zinspeelt ze daarmee op een verdere stijging van de uitgaven.

Komende zomer is er waarschijnlijk nog een extra bedrag nodig voor de sloop van de kelders. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er bij de sloop nog een grote hoeveelheid asbest gevonden wordt.

De verbouwing van het stadhuis in Haarlemmermeer is niet de enige dure verbouwing. Voor het stadhuis van Amersfoort werd 118 miljoen uitgetrokken. De verbouwing van het hypermoderne stadhuis van Tilburg kostte 75 miljoen euro. Voor de bijbehorende stadswinkel werd nog eens bijna 50 miljoen begroot.