Nog eens 7 jaar cel voor afgezette Myanmarese regeringsleider Suu Kyi

In Myanmar is de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi opnieuw veroordeeld voor corruptie. Ze kreeg dit keer zeven jaar cel opgelegd van de rechtbank in het door het leger geleide land. Win Myint, president in de regering van Suu Kyi, kreeg dezelfde straf te horen.

Het was de laatste van een reeks processen tegen Suu Kyi. De 77-jarige democratisch gekozen regeringsleider is nu in negentien zaken veroordeeld tot bij elkaar 33 jaar cel.

De zaak die vandaag eindigde draaide om vijf corruptie-aanklachten. Een daarvan draait om een helikopter: Suu Kyi heeft in de ogen van de rechtbank haar positie misbruikt door een kabinetslid toestemming te geven voor de aanschaf van dat toestel. De afgezette regeringsleider spreekt de beschuldigingen tegen en de verwachting is dat haar advocaten in hoger beroep gaan.