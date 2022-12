Verplichte mentale hulp voor strafrechters die riskante strafzaken doen

Rechters en rechtbankmedewerkers in Amsterdam en Midden-Nederland krijgen psychologische bijstand als ze riskante strafzaken behandelen. Dat schrijft NRC, die met de rechtbankpresidenten van Midden-Nederland en Amsterdam sprak.

In Midden-Nederland krijgen rechters en juristen alleen zware strafzaken toegewezen na een verplicht gesprek met een psycholoog. In dat gesprek moet worden beoordeeld of ze bestand zijn tegen de druk door bedreigingen en persoonsbeveiliging.

In Amsterdam is er een controlegesprek tijdens een risicovol proces, om te beoordelen of rechters en juristen de druk en dreiging kunnen dragen.