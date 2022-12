Rel in Frankrijk om anti-islamuitspraken schrijver Houellebecq

De grote moskee van Parijs dient een aanklacht in tegen de schrijver Michel Houellebecq. Hij wordt beschuldigd van "het aanzetten tot haat jegens moslims". Ook de Franse belangenorganisatie SOS Racisme overweegt naar de rechter te stappen.

Aanleiding is een interview dat Houellebecq gaf aan het tijdschrift Front Populaire. Daarin zegt hij dat "Fransen met Franse voorouders niet willen dat moslims assimileren, maar dat ze stoppen met diefstal en geweld" of dat ze vertrekken.

Volgens de moskee van Parijs zijn zulke uitlatingen het logische gevolg van het politieke klimaat in Frankrijk: migratie en de islam worden "aan de lopende band" bekritiseerd. "Als een journalist, een intellectueel of een schrijver nu inhakt op moslims, dan vindt niemand dat meer een probleem'', zegt moskeerector Chems-eddine Hafiz.

Nul migratie

Dit jaar deden in Frankrijk twee rechts-radicale partijen mee aan de presidentsverkiezingen, die van Marine Le Pen en die van Éric Zemmour. Zij pleiten voor minder tot geen migratie. Door hun populariteit begonnen ook andere partijen, inclusief die van president Macron, te pleiten voor strengere migratiemaatregelen.

De regering van Macron presenteert binnenkort een nieuw plan om onder meer sneller illegalen het land uit te zetten.

Michel Houellebecq is een van de best gelezen Franse schrijvers ter wereld. Het interview dat nu leidt tot een aanklacht dateert al van vorige maand maar bleef nagenoeg onopgemerkt, tot de grote moskee van Parijs in actie kwam.

In het tijdschrift filosofeert Houellebecq over "delen van Frankrijk die onder controle van de islam" komen te staan. "Ik denk dat mensen dan in verzet komen'', zegt Houellebecq. "Er zullen schietpartijen en aanslagen komen op moskeeën, op cafés waar veel moslims komen. Oftewel: de Bataclan, maar dan andersom.''

In 2015 pleegden moslimextremisten een aanslag op concertzaal Bataclan in Parijs. Daarbij vielen 90 doden.

Tweedeling

,,Wat Houellebecq doet is zeer ernstig'', zegt Chems-eddine Hafiz. ,,Hij maakt een tweedeling tussen zogenaamde echte Fransen en moslims. Dat betekent dat ik als moslim dus nooit een echte Fransman zou kunnen zijn. Hoe zet hij moslims neer? Als mensen die stelen en doden. Daarom moeten ze volgens hem weg.''

De rector is vooral boos dat de schrijver alle moslims over één kam scheert. ,,Hij heeft het niet over sommige moslims, hij zegt niet: sommigen zijn terrorist. Nee: hij zegt dat alle moslims zo zijn.''

SOS Racisme noemt de uitlatingen van Houellebecq agressief en kwaadwillend. "Hij kan zich niet verschuilen achter het feit dat hij een schrijver is. Hij heeft dit gezegd in een interview, niet in een boek'', zegt de voorzitter van de organisatie Dominique Sopo. Volgens hem toont Houellebecq zich een aanhanger van samenzweringstheorieën en van de omvolkingstheorie, die racistische en antisemitische wortels heeft.

Aanklacht

Michel Houellebecq werd onder meer bekend van internationale bestsellers als Elementaire Deeltjes, Serotonine en Onderworpen. In dat laatste boek, uit 2015, beschrijft hij hoe een islamitische kandidaat de presidentsverkiezingen in Frankrijk wint.

Houellebecq noemde in 2001 de islam "de stomste religie die er bestaat". Ook toen werd er een aanklacht ingediend, maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken.