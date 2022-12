Zuur jaar voor spaarders en beleggers: tientallen miljarden euro's armer

Het voorbije jaar is in financieel opzicht tamelijk rampzalig verlopen, een jaar van verliezen en hoge prijzen. Het was ongekend turbulent en onzeker, en we tuimelden van de ene crisis in de andere. Het nieuws ging van oorlog naar energiecrisis, van torenhoge inflatie naar klimaatcrisis, van woningnood naar energiearmoede. Terwijl ondertussen de economie op toeren draait en er overal om personeel geschreeuwd wordt.

De Nederlandse burger is dit jaar een stuk armer geworden. De ongekend hoge inflatie, meer dan 10 procent, hakt er flink in. De hoge energieprijzen en dure boodschappen trekken de portemonnee leeg. De aandacht gaat daarbij uit naar betaalbaarheid en inkomen, energiearmoede en voedselbanken, en hogere lonen en uitkeringen.

Spaargeld

Spaargeld levert weinig op, met de huidige spaarrente zijn het slechts kruimels. Het spaarpotje van huishoudens is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) dit jaar wel met 33 miljard euro gegroeid, ondanks de minieme spaarrente. Weliswaar is de spaarpot voor een flink deel aangedikt in de coronapandemie omdat we door lockdowns minder konden uitgeven, maar dit jaar verdienen we goed en houden we meer over.

De Nederlandse huishoudens samen beschikken eind oktober over 422,8 miljard euro spaargeld. We zitten dus niet op zwart zaad, alleen is het geld door de inflatie nu wel zo'n 10 procent minder waard.

Beleggen

De financiële markten hebben dit jaar ook tikken gekregen door alle turbulentie. De oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen en de gierende inflatie, en daarna de hogere rente en angst voor een recessie, de beurskoersen zigzagden met pieken en dalen. Eigenlijk is het verbazingwekkend dat de verliezen op de beurzen met al die hobbels niet groter uitpakten.

Maar beleggers hebben dit jaar veel geld verloren. De financiële markten deinden het hele jaar mee op de golven van de crises, de hoge inflatie en de stijgende rente en de beurzen eindigen het jaar in mineur. Bij beleggersvereniging VEB spreken ze van een "erbarmelijk beursjaar", door de lagere beurskoersen verloren beleggers als groep veel geld.

Nederland telt 8,1 miljoen huishoudens, daarvan zijn volgens beurstoezichthouder AFM 1,9 miljoen huishoudens actief bezig met beleggen in aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. In november 2022 bedroegen de totale beleggingen 161,8 miljard euro. Aan het begin van het jaar was dat nog 182,8 miljard euro, wat dus betekent dat deze groep beleggers 21 miljard euro verloren hebben.