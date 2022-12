Dodental hotelbrand Cambodja opgelopen tot 25

Het aantal doden als gevolg van de hotelbrand gisteren in Cambodja is gestegen tot zeker 25. Gisteren meldden de autoriteiten negentien doden, maar vanochtend werden nog eens zes slachtoffers gevonden.

Ook raakten meer dan zestig mensen gewond. De verwachting is dat er onder het puin en in afgesloten kamers nog meer slachtoffers liggen, waardoor het dodental vermoedelijk verder zal stijgen.

Nieuwjaarsversieringen

De brand ontstond woensdag rond middernacht in het Grand Diamond City Casino and Hotel in Poipet, een plaats tegen de grens met Thailand. Op video's die werden gedeeld op sociale media was te zien dat mensen uit ramen sprongen. Hulpdiensten uit zowel Cambodja en Thailand rukten uit voor de brand, die meer dan twaalf uur later gedoofd was.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat de brand waarschijnlijk werd veroorzaakt doordat elektrische nieuwjaarsdecoraties oververhit waren geraakt. Hotel- en casinomedewerkers probeerden met brandblussers het vuur te doven, zonder succes.