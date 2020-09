Schwartzman schakelt titelhouder Nadal uit in Rome, Djokovic wel door

Rafael Nadal is in Rome, waar hij elf keer in de finale stond en negen keer de hoofdprijs pakte, in de kwartfinales uitgeschakeld. Diego Schwartzman was de Spanjaard met 6-2, 7-5 de baas.

De gravelbijters stonden voor de tiende keer tegenover elkaar en Nadal had alle vorige duels gewonnen.

Schwartzman (ATP-15) speelde echter de partij van zijn leven. In de eerste set brak hij Nadal twee keer en kreeg hij zelf maar één breakpoint tegen. In set twee krikte Nadal zijn niveau op en dat leverde een heerlijk gevecht op.

Vanaf 3-3 volgden opeens vijf breaks op rij. Op 5-4 wist Schwartzman de partij nog niet uit te serveren, maar op 6-5 wel.

Shapovalov wint in drie sets

Schwartzman stuit in de halve finales op Denis Shapovalov, die in zijn kwartfinale Grigor Dimitrov uitschakelde. Shapovalov had voorafgaand aan deze wedstrijd nog nooit gewonnen van Dimitrov. In de twee voorgaande ontmoetingen werd het 2-0 voor de Bulgaar. Dit keer was Shapovalov duidelijk de sterkere van de twee. De 21-jarige Canadees won in drie sets: 6-2, 3-6, 6-2.