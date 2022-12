Hulpverleners voorbereid op jaarwisseling na twee relatief rustige jaren

Maar het is de vraag of door een vuurwerkverbod de kans op brandwonden afneemt. Volgens Jansen komen er de laatste tijd meer mensen met brandwonden door klein vuurwerk langs. "We merken dat het grote vuurwerk er een beetje uit is, omdat dat niet mag. Daarom zien we vaker ongelukken door klein vuurwerk."

In twaalf gemeenten geldt dit jaar een vuurwerkverbod. Onder meer Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn, Nijmegen en Utrechtse Heuvelrug vinden de huidige vuurwerkregels niet ver genoeg gaan. Hier is dus alleen fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, toegestaan.

En die drukte is niet meteen voorbij, zegt Jansen. "De wond moet de hele maand verzorgd worden. We hebben de hele maand extra personeel ingepland."

"We zetten extra mensen in", zegt Keli Jansen van het Brandwondencentrum in Rotterdam. De afgelopen twee jaar is een toename van kleine wonden te zien. "We ontvangen veel mensen hier en krijgen heel veel telefoontjes ook. Het is altijd heel druk met de jaarwisseling."

Mensen denken dat het kleine vuurwerk, zoals grondvuurwerk en rotjes, minder gevaarlijk is, zegt Jansen. "Maar als je bijvoorbeeld op een rotje gaat staan, levert dat lelijke brandwonden op. Denk aan diepe brandwonden van 5 centimeter doorsnede."

Uit onderzoek van VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie, blijkt dat tijdens de vorige jaarwisseling het lichtste vuurwerk de meeste letsels bij jonge kinderen veroorzaakte.

In het NOS Radio 1 journaal zei directeur Martijntje Bakker deze week dat veel mensen niet weten dat kinderen onder de 12 jaar helemaal geen vuurwerk mogen afsteken. De overheid is daarom samen met VeiligheidNL de campagne Kindervuurwerk bestaat niet gestart om mensen meer bewust te maken van de gevaren.

Volgens Bakker grijpen jonge kinderen bijvoorbeeld vanaf de arm van hun ouders naar sterretjes. "Je kunt je wel voorstellen dat als dat 1100 graden is, dat heel nare brandwonden geeft."

Of er minder letselschade zal zijn in de steden waar een vuurwerkverbod van kracht is, moet blijken na de jaarwisseling. "We krijgen altijd cijfers binnen van alle spoedeisende hulpen en de meeste huisartsenposten. Dus we gaan zeker kijken of er verschillen zijn tussen de gemeenten met een vuurwerkverbod en gemeenten waar dat niet het geval is", zegt Bakker.

De politie zei eerder al zich zorgen te maken over de jaarwisseling. Niet alleen over het vuurwerk, maar ook over geweld tegen hulpverleners. "We beschermen onze mensen met goede kleding en gehoorbescherming, maar het blijft lastig", zei Peije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de politie, eerder tegen de NOS.

Om de impact van het werken met de jaarwisseling te benadrukken maakten hulpdiensten in de regio Haaglanden deze video: