'Directeur kenniscentrum emancipatie ontslagen om grensoverschrijdend gedrag'

Kaouthar Darmoni is begin deze maand ontslagen als directeur van Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. De Volkskrant schrijft op basis van een extern onderzoek, waarvan de krant de conclusies in handen heeft, dat Darmoni zich herhaaldelijk schuldig zou hebben gemaakt aan "(seksueel) grensoverschrijdend en intimiderend gedrag" tegenover ondergeschikten. Volgens het rapport waaruit de Volkskrant citeert zou ze ook "niet integer" zijn omgegaan met arbeidsrechten van personeel.

Darmoni leidde Atria sinds 2019. Uit het onderzoek zou ook blijken dat ze de uitkomsten van een werktevredenheidsonderzoek heeft gemanipuleerd, en zo "noodkreten" van medewerkers voor de raad van toezicht van Atria hebben verborgen.

In juli meldde Atria zelf dat de raad van toezicht meldingen had ontvangen van grensoverschrijdend gedrag en onveiligheid op de werkvloer. Toen is opdracht gegeven voor het externe onderzoek. Darmoni was sindsdien al niet meer aan het werk, schrijft de Volkskrant.

Atria doet onder meer onderzoek naar gelijke behandeling en kansen voor vrouwen en meisjes. De organisatie is betrokken bij campagnes en adviseert zelf ook bedrijven en overheden, onder meer over het bestrijden van grensoverschrijdend gedrag.

'Vierkant uitgelachen'

Drie oud-medewerkers van Atria zeggen tegen de Volkskrant dat Darmoni zich exhibitionistisch gedroeg, vergaderingen begon met buikdansen en soms in haar bh of string op de werkvloer verscheen. Een oud-medewerker wordt geciteerd: "Soms drukte ze bij het dansen haar borsten of billen tegen je aan. Als iemand iets van haar gedrag zei, lachte ze je vierkant uit."

Ook publiekelijke schofferingen en pesterijen zouden zijn voorgekomen. Verder beklagen oud-medewerkers zich dat het Atria-kantoor werd volgehangen met camera's. Dat werd een veiligheidsmaatregel genoemd, maar in de praktijk zou het personeel ermee in de gaten zijn gehouden.

Darmoni wil in de Volkskrant niet ingaan op de conclusies van het onderzoek. Wel zegt ze dat ze haar ontslag aanvecht bij de rechter, omdat de redenen voor haar ontslag volgens haar "onjuist" en een "samenraapsel van verzinsels" zijn. Ze zegt verder dat "de mening van medewerkers die positief zijn en bezwaar hebben gemaakt tegen de insinuerende vraagstelling van de onderzoekers" niet is meegenomen.