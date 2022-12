De prijs van de roem: hoe Pelé tegen wil en dank publiek bezit werd

De pas 20-jarige Pelé wordt verklaard tot 'Braziliaans nationaal erfgoed' en hoewel Quadros een paar maanden later al afscheid moet nemen van het pluche, kwam het bij geen van zijn opvolgers in het hoofd op om die status te wijzigen.

Die dag werd Pelé veroordeeld tot een leven in de schijnwerpers. Hij werd publiek bezit. Letterlijk, zelfs. Als rond 1960 Europese topclubs als Real Madrid, Juventus en Internazionale informeren naar zijn diensten, grijpt de politiek in.

Hoe vaak zou de op donderdag overleden Pelé gewild hebben dat hij niet begiftigd was met dat enorme voetbaltalent? Dat hij als 17-jarig jochie, naïef en onbevangen, niet geschitterd had op het WK van 1958? Dat hij niet die wondergoal had gemaakt in de finale tegen Zweden?

Zoals de democratische voorgangers Pelé koesterden als 'nationaal erfgoed', zo dacht ook Emilio Garrastazu Médici het besmeurde imago op te kunnen poetsen met de geliefde voetballer. Pelé zit klem en laat zich veelvuldig fotograferen, of hij het nu wil of niet. Het wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen.

Het WK van 1970 wil hij eigenlijk helemaal niet spelen. Hij voelt zich gebruikt door het generaalsregime, dat in 1964 via een coup aan de macht kwam en meteen begon met het neerslaan van de oppositie.

In de verdeelde dictatuur van Brazilië koesteren de mensen het shirt, alsof het is heroverd op de junta . En grote groepen achtergestelden, waaronder veel arme en gekleurde Brazilianen, voelen zich gesterkt door Pelé.

Voor het Braziliaanse volk is de betekenis van dit toernooi vele malen groter dan alleen de wereldtitel. Voor het eerst is heel de wereld getuige van de briljante acties in kanariegele shirts, want het WK in Mexico is het eerste dat in kleur wordt uitgezonden.

In 2014 maakte Sven Driesen de serie 'Num Dado Momento', waarin gewone Brazilianen hun liefde voor het voetbal beleden. In deze aflevering wordt verteld welke rol hij speelde voor de emancipatie van arme, zwarte Brazilianen. - NOS

Dankzij Pelé voelen veel zwarte Brazilianen zich gesterkt, al speelt huidskleur voor hemzelf niet zo'n grote rol. Hij is een rolmodel, geliefd bij iedereen. Hij is de eerste voetbalmiljonair.

"Bij het WK in Zweden wilden kinderen voortdurend mijn gezicht aanraken", vertelde hij in de documentaire 'Pelé', "wachten tot de schmink eraf ging. Ze hadden nog nooit een donker iemand gezien."

In eigen land heeft hij een haast goddelijke status. Maar ook buiten de landsgrenzen is de goedlachse Pelé altijd een attractie geweest.

Ook het Nederlandse publiek kreeg in die jaren een glimp te zien van Pelé. De belangstelling voor de oefenduels in Enschede, Groningen en het Olympisch Stadion is enorm.

In 1975 gaat Pelé toch buiten de landsgrenzen voetballen. Hij is zelfs even in beeld om voor Feyenoord te gaan spelen, maar Pelé tekent voor New York Cosmos. In New York is hij meer ambassadeur voor de New Yorkse jetset dan voetballer.

In zijn derde en laatste seizoen in de VS wordt Pelé, met Franz Beckenbauer en Carlos Alberto aan zijn zijde, nog een keer kampioen. Het is zijn veertigste titel in totaal.

Schijnwerpers

Pelé stopt als voetballer, maar hij verdwijnt niet uit de schijnwerpers. Zo reisde hij in 1976 naar Nigeria in opdracht van een wereldwijd colamerk en kwam daar samen met tennissers Arthur Ashe en Tom Okker terecht in een coup.

Pelé was de militairen te slim af en ontsnapte door zich te verkleden als piloot.