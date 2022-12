Slapende bestuurder rijdt kwartier met 110 km/u over Autobahn

De politie in Duitsland heeft een automobilist van de weg gehaald die op de snelweg in slaap was gevallen en nog een kwartier bleef rijden. Agenten probeerden de man met getoeter wakker te krijgen, maar het duurde even voordat ze succes hadden.

Het opmerkelijke voorval was woensdag op een snelweg bij Bamberg in Beieren. De politie wilde de man controleren, maar die reageerde niet op lichtsignalen. Het viel de agenten op dat de man bij een snelheid van 110 kilometer per uur steeds evenveel afstand hield tot hun politieauto. De bestuurder bleek te slapen en had zijn handen niet aan het stuur. Door de autopilot van zijn Tesla bleef hij wel op de weg.

Na zo'n vijftien minuten ontwaakte de man. Hij volgde toen wel de aanwijzingen van de politie. De bestuurder vertoonde bij de controle gedrag dat volgens de politie past bij drugsgebruik. Ook bleek hij een gewichtje aan het stuur te hebben bevestigd. Daardoor dacht de software dat hij wel zijn handen aan het stuur had.

Tegen de man is aangifte gedaan van roekeloos rijgedrag. Hij is voorlopig zijn rijbewijs kwijt.