Grote planetenshow aan de hemel, amateurastronomen fotograferen er op los

De planeten zijn niet allemaal met het blote oog te zien. Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus nog wel, maar Uranus en Neptunus staan zo ver weg dat je er meestal op zijn minst een verrekijker voor nodig hebt. En Mercurius is ook lastig; die is alleen vlak na zonsondergang boven de zuidwestelijke horizon te vinden.

STARGAZERS: 7 planets will line up tonight in the night sky. Mostly clear skies around San Antonio will allow ideal viewing conditions. pic.twitter.com/Plg8DJTqYR

"Er zijn altijd wel planeten te zien", legt sterrenkundige en wetenschapsjournalist Carl Koppeschaar uit. "Soms heb je prachtige samenstanden met de maan, of tussen twee of drie planeten onderling. Daar kan ik warm voor lopen. Maar zo'n 'alles is nu zichtbaar!' komt op mij niet over als serieuze sterrenkunde. Het zou eigenlijk pas echt bijzonder zijn als er geen enkele planeet te zien zou zijn."

Superbijzonder is de grote planetenshow trouwens niet. Het komt gemiddeld iedere een à twee jaar voor dat de hele familie zich in één nacht laat zien. In juni waren nog vijf planeten tegelijk zichtbaar.

It’s not been a great year weather wise for Astrophotography but I’ve ended the year with 12 images I’m really proud of. #space #astronomy #astrophotography #cosmos #planets #bestof2022 pic.twitter.com/Ng4sqahm6X

Om ook nog foto's te maken van wat je door de kijker ziet, is nog wel wat meer nodig. Een speciale astrocamera bijvoorbeeld (en die zijn de afgelopen jaren wat betaalbaarder geworden), en ook software om de scherpste beelden te selecteren. En er is ook navigatie waarmee de telescoop zelf naar een bepaald hemellichaam gaat zoeken. Maar dat is allemaal niet nodig om gewoon naar planeten te kijken, zegt Hanko, die er een blog over schreef. "Zelfs met een gewone verrekijker kun je al een paar van de manen bij Jupiter zien, en in augustus zag je ook de ringen rond Saturnus."

Zelf maakte de afgelopen maanden al fraaie opnames van Mars, Jupiter en Saturnus. Er zijn amateurastronomen die hele marathons organiseren om in een nacht zoveel mogelijk bijzondere objecten te vinden met hun kijker, maar voor zoiets als het toevallig zichtbaar zijn van de hele planetenfamilie gebeurt dat niet. "Dat is vooral iets voor mensen die een introductie willen in sterrenkijken", zegt Hanko. "Maar ook voor gevorderden is het leuk om ze allemaal in een avond vast te leggen en de foto's dan te delen."