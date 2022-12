Brazilië rouwt, maandag en dinsdag groot afscheid van Pelé

Na de wake in het stadion volgt een processie door Santos. Die gaat onder meer langs het huis van Pelé's moeder, de 100-jarige Celeste. Later op dinsdag volgt de bijzetting in kleine kring in een gebouw met mausolea en urnenwanden.

Volgens het officiële programma, dat is gedeeld door Pelé's vroegere club Santos FC, wordt de kist met het lichaam van Pelé maandag bij zonsopgang van São Paulo overgebracht naar Santos. Dat is een rit van zo'n 80 kilometer.

De overleden Braziliaanse voetballegende Pelé wordt dinsdag bijgezet in Santos, de stad bij São Paulo waar hij bijna zijn hele carrière speelde. Daar is maandag en dinsdag ook een publiek afscheid.

Pelé werd met Brazilië drie keer wereldkampioen: in 1958, 1962 en 1970. Hij is topschutter aller tijden van de nationale ploeg.

Een van de beste voetballers ooit is op 82-jarige leeftijd overleden. In zijn lange en rijke carrière beleefde hij vele hoogtepunten. - NOS

De Braziliaanse regering heeft na het overlijden van Pelé drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Vertrekkend president Jair Brazilië roemde Pelé als man die Brazilië in de hele wereld beroemd maakte en voetbal verhief tot een kunstvorm.

Bij het publieke afscheid van Pelé is Bolsonaro geen president meer; zondag draagt hij de macht over aan Luiz Inácio Lula da Silva. Ook die heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van de volksheld en herinnerde in tweets aan wedstrijden van Pelé waar hij als jongere zelf bij was.

Op tal van plaatsen werd Pelé de afgelopen avond al geëerd. Zo werd het Christus de Verlosser-beeld in Rio de Janeiro verlicht in de kleuren van de Braziliaanse vlag en werd de beeltenis van Pelé geprojecteerd op gebouwen in onder meer São Paulo.