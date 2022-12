Influencer Andrew Tate in Roemenië verdacht van mensenhandel en verkrachting

Influencer en oud-kickbokser Andrew Tate is in Roemenië opgepakt op verdenking van mensenhandel, verkrachting en deelname aan georganiseerde misdaad. Ook zijn broer Tristan en twee Roemenen zijn aangehouden in de zaak.

Justitie verdenkt het viertal van het opzetten van een netwerk dat vrouwen ronselt en uitbuit door ze pornografisch materiaal te laten maken. Dat werd aangeboden op een betaalsite. Volgens de Roemeense autoriteiten verdiende het viertal zo grote sommen geld.

Bij de aanhoudingen is ook een woning van Andrew Tate in Boekarest doorzocht. Persbureau Reuters meldt op basis van het Openbaar Ministerie dat ook zes vrouwen zijn aangetroffen die door de groep werden uitgebuit.

Vrouwenhaat

Tate is herhaaldelijk in opspraak gekomen en verwijderd van platforms als Instagram en Facebook door uitspraken over vrouwen. Zo noemde hij zichzelf een vrouwenhater, zei hij dat vrouwen toebehoren aan mannen en dat ze deels zelf verantwoordelijk zijn voor verkrachtingen. In 2016 werd Tate uit het Britse Big Brother-huis gezet nadat op beelden te zien was hoe hij een vrouw sloeg met een riem.

Toen Tates Instagramaccount deze zomer offline werd gehaald, had hij 4,7 miljoen volgers. Na de recente overname van Twitter door Elon Musk kon hij op dat platform terugkeren. Daar heeft hij nu nog 3,5 miljoen volgers.