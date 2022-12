WK-gangers leiden Atlético naar winst bij hervatting Spaanse competitie

Een inzet van Griezmann werd nog gekeerd, maar daarna zette de Fransman vanaf de achterlijn voor en kopte João Félix binnen. Het was de vierde goal van het seizoen én in de laatste drie competitieduels voor de Portugees, die op het WK ook al goede vorm toonde.

Atlético Madrid-coach Diego Simeone had voor meerdere WK-gangers een basisplek ingeruimd bij de hervatting van de Spaanse competitie. Ze stelden hem niet teleur. Mede dankzij Antoine Griezmann, verliezend finalist in Qatar, João Félix en Álvaro Morata won Atlético in eigen huis met 2-0 van hekkensluiter Elche CF.

Griezmann (met zijn haar opvallend roze) was ook de man van de assist bij de tweede goal. Álvaro Morata, was de doelpuntenmaker, al was de Spaanse spits zich daar niet van bewust. Morata keek net de andere kant op toen zijn schot via via in het doel verdween.

Marcos Llorente (Spanje), José María Giménez (Uruguay), Yannick Carrasco (België) en invaller Koke (Spanje) waren de andere WK-gangers die voor Atlético in actie kwamen in het Metropolitano-stadion in Madrid. De Argentijnse wereldkampioen Ángel Correa bleef op de bank, medewereldkampioenen Nahuel Molina en Rodrigo de Paul zaten niet bij de selectie.

Voorlopig derde

Atlético staat door de zege voorlopig op de derde plaats in La Liga. Nummer vier Real Sociedad kan Atlético zaterdag voorbij bij winst op Osasuna. Koploper FC Barcelona neemt het zaterdag op tegen stadgenoot Espanyol en nummer twee Real Madrid gaat vrijdag op bezoek bij Real Valladolid.