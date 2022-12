AZ lijkt met zege op Atalanta van Koopmeiners klaar voor hervatting eredivisie

AZ heeft het laatste oefenduel voor de start van de tweede seizoenshelft met 1-0 gewonnen van Atalanta. Hakon Evjen maakte in Bergamo al in de eerste minuut het enige doelpunt. Bij Atalanta stonden WK-gangers Teun Koopmeiners (ex-AZ) en Marten de Roon in de basis.

Voor de 24-jarige Koopmeiners was het een confrontatie met zijn 22-jarige broer Peer, die in de slotminuten inviel bij AZ. De twee gingen na afloop op de foto voor de clubkanalen van AZ. Teun Koopmeiners stapte vorig jaar over van AZ naar Atalanta.