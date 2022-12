Britse modeontwerpster Vivienne Westwood (81) overleden

Westwood overleed vredig, in het bijzijn van haar familie in de Londense wijk Clapham, meldt haar modehuis op Twitter.

De Britse modeontwerpster Vivienne Westwood is op 81-jarige leeftijd overleden. Westwood kreeg bekendheid als ontwerper van kleding voor de punk- en new wavegeneraties in de jaren 70 en 80. Zij groeide uit tot een van de grootste Britse modeontwerpers.

De carrière van Westwood, door de BBC gekroond tot de 'godmother of punk', begon in de jaren 70. Met de radicale manier waarop ze zich onderscheidde met haar urban street style-ontwerpen maakte ze wereldwijd een bliksemcarrière.

Maar ook na de punkperiode bleef Vivienne Westwood een gevierde naam. Ze had shows in alle grote modesteden: Londen, Parijs, Milaan en New York. De naam Westwood stond synoniem voor stijl en zelfverzekerdheid, zelfs al wisselde haar focus van jaar tot jaar. Haar werk was nooit voorspelbaar.

Naarmate haar bekendheid groter werd leek ze boven de modewereld uit te stijgen. Haar ontwerpen waren te zien in musea over de hele wereld.

Westwood, met haar feloranje geverfde kapsel als handelsmerk, stond ook bekend om haar lobbywerk voor het milieu.