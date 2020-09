Karsdorp valt uit bij rentree voor Roma

AS Roma is met een 0-0 gelijkspel bij Hellas Verona teleurstellend begonnen aan de nieuwe seizoen in de Serie A. Rick Karsdorp speelde voor het eerst sinds mei 2019 een competitiewedstrijd voor Roma, maar viel met een spierblessure uit.

De 25-jarige Karsdorp heeft een contract tot medio 2022 bij Roma. Hij stond deze zomer in de belangstelling van Atalanta en Genoa, maar besloot vooralsnog bij Roma te blijven. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Feyenoord.

Drie keer het aluminium

Tegen Verona begon Karsdorp als linksback. In de 72ste minuut ging hij geblesseerd naar de kant. Beide ploegen waren in Verona dicht bij een goal. Adrien Tameze en Federico Dimarco raakten namens de thuisploeg het aluminium en Leonardo Spinazzola deed dat namens de thuisploeg.

Justin Kluivert viel bij de bezoekers in de 79ste minuut in. In afwachting van een eventuele transfer naar Juventus bleef spits Edin Dzeko negentig minuten op de bank.

Fiorentina won eerder op de avond met 1-0 van Torino en is daardoor voor even koploper. Gaetano Castrovilli maakte het enige doelpunt. Zondag ontvangt kampioen Juventus Sampdoria.