Klopp had Van Dijk niet nodig Gakpo te overtuigen, "maar Virgil bemoeit zich er graag mee"

Met Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk had Liverpool een voorname troef in handen om Cody Gakpo over de streep te trekken richting Anfield. Volgens coach Jürgen Klopp waren de woorden van Van Dijk echter niet doorslaggevend. Gakpo was zelf enthousiast genoeg. "Het was een home-run", zei Klopp over de onderhandelingen.

"Virgil was er vanaf een bepaald moment bij betrokken", aldus Klopp aan de vooravond van het competitieduel met Leicester City. "We hadden Virgil niet nodig om hem te overtuigen, maar hij bemoeit zich natuurlijk graag met dit soort zaken. En vanaf een bepaald moment heeft hij ook zijn zegje gedaan. Dat is alleen maar goed."

'Familieman bij familieclub'

Gakpo liet op de website van Liverpool weten hoe groot de invloed van Van Dijk was op zijn beslissing en wat die woorden van zijn landgenoot behelsden. "Hij zei alleen maar goede dingen", zei Gakpo. "Ik ben ook blij dat hij hier is, zodat hij me met wat dingen kan helpen."